AEW WrestleDream “Tailgate Brawl” pre-show results: FTR vs. JetSpeed, Willow Nightingale and Harley Cameron vs. Megan Bayne and Penelope Ford in a Tailgate Brawl

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)
AEW WrestleDream “Tailgate Brawl” Pre-Show
St. Louis, Missouri, at Chaifetz Arena
Simulcast live October 18, 2025, on TNT and HBO Max
The pre-show starts at 6CT/7ET…
CategoriesAEW News MUST-READ LIST NEWS TICKER
By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)
AEW WrestleDream “Tailgate Brawl” Pre-Show
St. Louis, Missouri, at Chaifetz Arena
Simulcast live October 18, 2025, on TNT and HBO Max
The pre-show starts at 6CT/7ET…
Be the first to comment