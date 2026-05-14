WWE adds dates to the 2026 Summer Tour

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)
WWE issued the following press release on Thursday to announce additional dates for its 2026 Summer Tour.
May 14, 2026 – WWE today announced 10 new live event dates as part of its 2026 Summer Tour. Tickets for each live event will go on sale Wednesday, May 20 at 10am local.
Fans can purchase individual event tickets during an exclusive presale starting Tuesday, May 19 at 10am local. Tickets and event information can be found at WWE.com/Events.
|Saturday, July 11
|Las Cruces, New Mexico
|WWE Summer Tour
|Pan American Center
|Sunday, July 12
|Albuquerque, New Mexico
|WWE Summer Tour
|The Pit
|Thursday, July 16
|Allentown, Pennsylvania
|WWE Summer Tour
|PPL Center
|Saturday, July 25
|Stockon, California
|WWE Summer Tour
|Adventist Health Arena
|Sunday, July 26
|Bakersfield, California
|WWE Summer Tour
|Dignity Health Arena
|Thursday, July 30
|Springfield, Illinois
|WWE Summer Tour
|Bank of Springfield Center
|Thursday, August 6
|Fairfax, Virginia
|WWE Summer Tour
|EagleBank Arena
|Thursday, August 13
|Manchester, New Hampshire
|WWE Summer Tour
|SNHU Arena
|Saturday, August 29
|Savannah, Georgia
|WWE Summer Tour
|EnMarket Arena
|Sunday, August 30
|Charleston, South Carolina
|WWE Summer Tour
|North Charleston Coliseum
