WWE adds dates to the 2026 Summer Tour

May 14, 2026

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

WWE issued the following press release on Thursday to announce additional dates for its 2026 Summer Tour.

May 14, 2026 – WWE today announced 10 new live event dates as part of its 2026 Summer Tour. Tickets for each live event will go on sale Wednesday, May 20 at 10am local.

Fans can purchase individual event tickets during an exclusive presale starting Tuesday, May 19 at 10am local. Tickets and event information can be found at WWE.com/Events.

Saturday, July 11 Las Cruces, New Mexico WWE Summer Tour Pan American Center
Sunday, July 12 Albuquerque, New Mexico WWE Summer Tour The Pit
Thursday, July 16 Allentown, Pennsylvania WWE Summer Tour PPL Center
Saturday, July 25 Stockon, California WWE Summer Tour Adventist Health Arena
Sunday, July 26 Bakersfield, California WWE Summer Tour Dignity Health Arena
Thursday, July 30 Springfield, Illinois WWE Summer Tour Bank of Springfield Center
Thursday, August 6 Fairfax, Virginia WWE Summer Tour EagleBank Arena
Thursday, August 13 Manchester, New Hampshire WWE Summer Tour SNHU Arena
Saturday, August 29 Savannah, Georgia WWE Summer Tour EnMarket Arena
Sunday, August 30 Charleston, South Carolina WWE Summer Tour North Charleston Coliseum

