What's happening...

WWE Smackdown results (11/14): Barnett’s live review of LA Knight vs. a mystery opponent, and Jey Uso vs. The Miz in The Last Time Is Now tournament matches

November 14, 2025

CategoriesMUST-READ LIST NEWS TICKER TV REVIEWS WWE TV Reviews

By Jake Barnett, ProWrestling.net Co-Senior Staffer (@jakebarnett)

WWE Smackdown (Episode 1,369)
November 14, 2025, in Albany, New York, at MVP Arena
Simulcast live on USA Network (Netflix internationally)

The show starts at 7CT/8ET…

Listen to "Pro Wrestling Boom Podcast" on Spreaker.

WE VALUE YOUR PRIVACY

PRIVACY POLICY INFO HERE

Topics

Related Posts

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.