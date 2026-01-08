WWE announces nine new Road to WrestleMania tour live events

CategoriesNEWS TICKER WWE News

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

WWE issued the following press release on Thursday to announce nine new Road to WrestleMania tour live events.

January 8, 2026 – WWE today announced nine new dates for Raw and SmackDown as part of its Road to WrestleMania tour in 2026. Tickets for each live event will go on sale Tuesday, January 13 at 10am local.

Fans can purchase tickets during an exclusive presale starting Monday, January 12 at 10am local. To register for presale opportunities, please visit: https://www.wwe.com/new-events-presale-registration .

Friday, March 6 Portland, Oregon SmackDown Moda Center Ticketmaster Monday, March 9 Seattle, Washington RAW Climate Pledge Arena Ticketmaster Friday, March 13 Phoenix, Arizona SmackDown PHX Arena Ticketmaster Monday, March 16 San Antonio, Texas RAW Frost Bank Center Ticketmaster Friday, March 27 Pittsburgh, Pennsylvania SmackDown PPG Paints Arena Ticketmaster Monday, March 30 New York, New York RAW Madison Square Garden Ticketmaster Monday, April 6 Houston, Texas RAW Toyota Center AXS Friday, April 10 San Jose, California SmackDown SAP Center Ticketmaster Monday, April 13 Sacramento, California RAW Golden 1 Center Ticketmaster