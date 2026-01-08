What's happening...

WWE announces nine new Road to WrestleMania tour live events

January 8, 2026

CategoriesNEWS TICKER WWE News

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

WWE issued the following press release on Thursday to announce nine new Road to WrestleMania tour live events.

January 8, 2026 – WWE today announced nine new dates for Raw and SmackDown as part of its Road to WrestleMania tour in 2026. Tickets for each live event will go on sale Tuesday, January 13 at 10am local.

Fans can purchase tickets during an exclusive presale starting Monday, January 12 at 10am local. To register for presale opportunities, please visit: https://www.wwe.com/new-events-presale-registration.

Friday, March 6 Portland, Oregon SmackDown Moda Center Ticketmaster
Monday, March 9 Seattle, Washington RAW Climate Pledge Arena Ticketmaster
Friday, March 13 Phoenix, Arizona SmackDown PHX Arena Ticketmaster
Monday, March 16 San Antonio, Texas RAW Frost Bank Center Ticketmaster
Friday, March 27 Pittsburgh, Pennsylvania SmackDown PPG Paints Arena Ticketmaster
Monday, March 30 New York, New York RAW Madison Square Garden Ticketmaster
Monday, April 6 Houston, Texas RAW Toyota Center AXS
Friday, April 10 San Jose, California SmackDown SAP Center Ticketmaster
Monday, April 13 Sacramento, California RAW Golden 1 Center Ticketmaster

Fans can still purchase WrestleMania 42 tickets by visiting Ticketmaster.com. The event takes place Saturday, April 18 and Sunday, April 19, 2026 at Allegiant Stadium in Las Vegas.

Listen to "Pro Wrestling Boom Podcast" on Spreaker.

WE VALUE YOUR PRIVACY

PRIVACY POLICY INFO HERE

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.