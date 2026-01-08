WWE announces nine new Road to WrestleMania tour live events

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)
WWE issued the following press release on Thursday to announce nine new Road to WrestleMania tour live events.
January 8, 2026 – WWE today announced nine new dates for Raw and SmackDown as part of its Road to WrestleMania tour in 2026. Tickets for each live event will go on sale Tuesday, January 13 at 10am local.
Fans can purchase tickets during an exclusive presale starting Monday, January 12 at 10am local. To register for presale opportunities, please visit: https://www.wwe.com/new-events-presale-registration.
|Friday, March 6
|Portland, Oregon
|SmackDown
|Moda Center
|Ticketmaster
|Monday, March 9
|Seattle, Washington
|RAW
|Climate Pledge Arena
|Ticketmaster
|Friday, March 13
|Phoenix, Arizona
|SmackDown
|PHX Arena
|Ticketmaster
|Monday, March 16
|San Antonio, Texas
|RAW
|Frost Bank Center
|Ticketmaster
|Friday, March 27
|Pittsburgh, Pennsylvania
|SmackDown
|PPG Paints Arena
|Ticketmaster
|Monday, March 30
|New York, New York
|RAW
|Madison Square Garden
|Ticketmaster
|Monday, April 6
|Houston, Texas
|RAW
|Toyota Center
|AXS
|Friday, April 10
|San Jose, California
|SmackDown
|SAP Center
|Ticketmaster
|Monday, April 13
|Sacramento, California
|RAW
|Golden 1 Center
|Ticketmaster
Fans can still purchase WrestleMania 42 tickets by visiting Ticketmaster.com. The event takes place Saturday, April 18 and Sunday, April 19, 2026 at Allegiant Stadium in Las Vegas.
