ROH on HonorClub lineup: Two title matches featured on Global Wars week two

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)
The following matches are advertised for tonight’s ROH on HonorClub.
-Mark Davis vs. Ace Austin for the AEW National Championship
-Deonna Purrazzo vs. Olympia for the ROH Women’s Pure Championship
-Syuri vs. Billie Starkz
-Lacey Lane and Viva Van vs. Harley Cameron and Mina Shirakawa
-Queen Aminata vs. Hanako
-Mikey Nicholls vs. Aaron Solo
-“The Opps” Anthony Bowens, Hook, and Katsuyori Shibata vs. Beef, Ariya Daivari, and Tony Nese
Powell’s POV: The show was taped on June 11, 2026, in Cincinnati, Ohio, at the Andrew J Brady Music Center. ROH on HonorClub streams on Thursdays at 7CT/8ET.
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