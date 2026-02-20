ROH on HonorClub results (2/19): TMDK vs. SkyFlight, Zayda Steele vs. Johnnie Robbie, Shawn Dean vs. Robbie Eagles

CategoriesNEWS TICKER ROH TV Reviews TV REVIEWS

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

Ring of Honor on HonorClub (Episode 155)

Taped February 11 in Ontario, California, at Toyota Arena, and February 14 in Sydney, Australia, at Qudos Bank Arena

Streamed February 19, 2026, on HonorClub

Results courtesy of Cagematch.net

1. Zayda Steel (w/Christopher Daniels) defeated Johnnie Robbie

2. “SkyFlight” Scorpio Sky, Dante Martin, and Darius Martin beat “TMDK” Bad Dude Tito, Shane Haste, and J Cabrera

3. Mark Davis over The Tuckman

4. “Sisters Of Sin” Julia Hart and Skye Blue beat Aysha and Frankie B

5. Dalton Castle and “The Outrunners” Truth Magnum and Turbo Floyd defeated “North Shore Wrestling” Jack Osborne, Sam Osborne, and Will Kiedis

6. Mina Shirakawa beat Charli Evans

7. Shawn Dean defeated Robbie Eagles