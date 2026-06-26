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ROH on HonorClub results (6/25): Global Wars with Mark Davis vs. Ace Austin for the AEW National Championship, Deonna Purrazzo vs. Olympia for the ROH Women’s Pure Championship

June 26, 2026

CategoriesNEWS TICKER ROH TV Reviews TV REVIEWS

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

Ring of Honor on HonorClub (Episode 172 – Global Wars)
Taped June 11, 2026, in Cincinnati, Ohio, at the Andrew J Brady Music Center
Streamed June 25, 2026, on HonorClub
Results courtesy of Cagematch.net

1. Mark Davis defeated Ace Austin for the AEW National Championship

2. Harley Cameron and Mina Shirakawa over Lacey Lane and Viva Van

3. Syuri beat Billie Starkz

4. “The Opps” Anthony Bowens, Hook, and Katsuyori Shibata vs. Beef, Ariya Daivari, and Tony Nese

5. Mikey Nicholls beat Aaron Solo

6. Queen Aminata beat Hanako

7. Deonna Purrazzo defeated Olympia for the ROH Women’s Pure Championship

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