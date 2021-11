CategoriesMUST-READ LIST NEWS TICKER WWE News

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

WWE has cut the following wrestlers on Thursday, November 4.

-Franky Monet.

-Scarlett Bordeaux.

-Ember Moon.

Powell’s POV: We will continue to update the list as more names become available.

TAYA VALKYRIE — Franky Monet (@FrankyMonetWWE) November 4, 2021