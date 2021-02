CategoriesMUST-READ LIST READER POLLS

The awards for MVP, Best Match, Best Male Pro Wrestler, and Best Female Pro Wrestler will be unveiled on Sunday. The winners of the other five categories were revealed on Friday.

Dot Net Awards 2020: Vote for the Pro Wrestling MVP (final category) Jon Moxley Drew McIntyre Roman Reigns Kota Ibushi Jay White Asuka Johnny Gargano Kenny Omega Bayley Cody Rhodes Io Shirai Finn Balor Chris Jericho Walter Tommaso Ciampa Will Ospreay Adam Cole Brock Lesnar Daniel Bryan Sasha Banks Adam Page Tetsuya Naito Seth Rollins Rhea Ripley Kazuchika Okada Becky Lynch Bray Wyatt AJ Styles Hiroshi Tanahashi Other (send vote to dotnetjason@gmail.com) pollcode.com free polls

Dot Net Awards: 2020 Best Match Imperium vs. Undisputed Era (NXT Worlds Collide) Kazuchika Okada vs. Shingo Takagi (NJPW G1 Tournament) Walter vs. Ilja Dragunov (NXT UK TV) Kenny Omega vs. Dragon Lee (AAA Triplemania) Sasha Banks vs. Bayley (WWE Hell in a Cell) Undisputed Era vs. McAfee, Dunne, Lorcan, Burch (NXT WarGames) Kenny Omega and Adam Page vs. The Young Bucks (AEW Revolution) Io Shirai vs. Rhea Ripley vs. Charlotte Flair (NXT Takeover In Your House) Kenny Omega vs. Adam Page (AEW Full Gear) Roman Reigns vs. Jey Uso (WWE Clash of Champions) Darby Allin vs. Cody Rhodes (AEW Full Gear) The Young Bucks vs. FTR (AEW Full Gear) Hiromu Takahashi vs. Will Ospreay (NJPW Wrestle Kingdom 14) Finn Balor vs. Johnny Gargano (NXT Takeover Portland) Will Ospreay vs. Shingo Takagi (NJPW G1 Tournament) Sami Zayn vs. AJ Styles vs. Jeff Hardy (WWE Clash of Champions) Kazuchika Okada vs. Kota Ibushi (NJPW Wrestle Kingdom 14) Roman Reigns vs. Drew McIntyre (WWE Survivor Series) Kyle O’Reilly vs. Pete Dunne (NXT TV) Edge vs. Randy Orton (WWE Backlash) Drew McIntyre vs. Randy Orton (WWE Hell in a Cell) Hiroshi Tanahashi vs. Chris Jericho (NJPW Wrestle Kingdom 14) Cody vs. Brodie Lee (AEW Dynamite) Tetsuya Naito vs. Jay White (NJPW Wrestle Kingdom 14) Drew McIntyre vs. Randy Orton (WWE SummerSlam) Priest vs. Dream vs. Reed vs. Gargano vs. Grimes (NXT Takeover XXX) Drew McIntyre vs. Randy Orton (WWE Clash of Champions) Keith Lee vs. Dominik Dijakovic (NXT Takeover Portland) Jonathan Gresham vs. Flip Gordon (ROH Final Battle) Other (send vote to dotnetjason@gmail.com) pollcode.com free polls

Dot Net Awards 2020: Vote for the Best Male Wrestler Kota Ibushi Drew McIntyre Kenny Omega Kazuchika Okada Jon Moxley Will Ospreay Rich Swann Adam Page Roman Reigns Chris Jericho Randy Orton Keith lee Adam Cole Brock Lesnar Cody Rhodes Daniel Bryan Walter Seth Rollins Rey Mysterio Jay Lethal AJ Styles Jonathan Gresham Jay White Johnny Gargano Hiroshi Tanahashi Tommaso Ciampa Pac Timothy Thatcher Zack Sabre Jr. Other (send vote to dotnetjason@gmail.com) pollcode.com free polls