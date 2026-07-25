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AEW Collision results (7/25): Powell’s live review of Thekla and Hikaru Shida vs. Willow Nightingale and Maya World, final qualifying matches for the ladder match at AEW Redemption

July 25, 2026

CategoriesAEW TV REVIEWS MUST-READ LIST NEWS TICKER TV REVIEWS

By Jason Powell, ProWrestling.net Editor (@prowrestlingnet)

AEW Collision (Episode 154)
Taped July 22, 2026, in Rio Rancho, New Mexico, at Rio Rancho Events Center
Simulcast on July 25, 2026, on TBS and HBO Max

Listen to "Pro Wrestling Boom Podcast" on Spreaker.

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